Тель-Авив, Израиль, 1 июня, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Станет ли победа Хасана Рухани на президентских выборах требуемым Западом обновлением Ирана, отходом от ставшего уже привычным имиджа закрытой теократической страны? Эти вопросы поднимает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

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Из активизации иранской оппозиции в изгнании, наблюдаемой в последнее время, можно было предположить наступление долгожданного для многих иранцев времени, когда альтернативный Иран, демократичный и прозападный, начнет наконец-то отход от идей Исламской революции.

Но тут же эта тенденция была поставлена под сомнение действиями президента США Трампа, громогласно заключившего контракт с Саудовской Аравией на поставку вооружений на 110 миллиардов долларов. Даже самому прозападному иранцу, которому небезразличны благо и мир своей страны, понятно, против кого нагнетают обстановку саудиты. И желание многих жителей Ирана смягчить риторику по отношению к Западу вовсе не означает готовность склонить головы перед саудовским ваххабизмом. Таким образом, вместо того, чтобы использовать возможность сближения Ирана и Европы, желание которого выразили иранцы результатом своего голосования, Трамп своим «излишне дружеским» жестом по отношению к Эр-Рияду отталкивает Иран от позитивных преобразований, заставляя его дополнительно сплотиться перед лицом внешней угрозы.

Теперь Иран убедится, что главную угрозу для него представляет не Израиль, а суннитский экстремизм. Может быть, в этом найдется шанс для прекращения взаимных проклятий между Тель-Авивом и Тегераном и возникнет новый путь, ведущий к взаимопониманию?

Подробности читайте в статье: Трамп толкает Иран в объятия Израиля

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