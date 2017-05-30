Ижевск, 31 мая, 2017, 00:35 — ИА Регнум.

В Ижевске у Дома правительства Удмуртии 30 мая состоялся одиночный пикет, организованный ижевским отделением ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Участники акции не согласны с принятием президентом России Владимиром Путиным «Стратегии детства 2018−2027», поскольку инициатива не была вынесена предложившими ее чиновниками на широкое общественное обсуждение, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении организации. При этом настоящие авторы «десятилетки детства», равно как и текст новой стратегии, тщательно скрываются. Протестный пикет прошел в поддержку всероссийской акции против политики уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

ИА Красная Весна Пикет РВС у Дома правительства Удмуртии. Ижевск, 30 мая 2017 года

Участники акции — активисты РВС — держали в руках плакат: «Требуем обсуждения «Стратегии в интересах детей на 2018−2027» с общественностью России». Несмотря на ненастную погоду, пикет состоялся и не остался незамеченным — многие граждане подходили к активистам, спрашивали о цели пикета, о «Стратегии» и той ювенальной угрозе для будущего нашей страны, которая может быть в нее заложена, выражали свою солидарность с позицией РВС.

По мнению участников акции, реализация ныне действующей по 1 июня 2017 года стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам. Причинами становятся неуплата за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказания, применяемые родителями в воспитательных целях. Представители родительских организаций не раз отмечали зависимость продвигаемого в РФ данным документом курса от чуждых России иностранных идей и схем в семейной политике.

Кроме того, родительские организации считают, что целый ряд действий Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена ясно указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию. Сюда можно отнести далекое от реальности заявление уполномоченного по итогам исполнения поручения президента РФ об анализе практики изъятия детей из семей с точки зрения неправомерных действий органов опеки. Кузнецова резюмировала, что «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». После ее слов представители родительских организаций, уже не первый год оказывающих экстренную помощь семьям, пострадавшим от неправомерных действий органов опеки, начали покидать Общественный совет при уполномоченном.

При этом, омбудсмен занялась активным налаживанием «обмена опытом» с финскими коллегами — с детским омбудсменом Туомасом Куртиллой, одним из самых ярых европейских ювенальщиков. В ходе поездки Финляндию из ее уст так и не прозвучало ни одного заявления и оценок относительно судеб детей, изъятых финскими органами опеки у российских матерей, и подобных действий опеки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 мая 2017 года было опубликовано открытое письмо председателя РВС Марии Мамиконян, адресованное Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном. Наряду с этим еще 75 родительских организаций подготовили свое обращение к Владимиру Путину, также ставшее реакцией на «нарушений фактически нет» Кузнецовой. Вслед за письмом эти организации начали одна за другой покидать вышеупомянутый совет.

Пикеты против деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой прошли во многих регионах России.