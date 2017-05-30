Бухарест, 31 мая, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Издание отмечает, что это первый раз, когда руководство Румынии помещает недавнего «стратегического партнера» Турцию во «вражескую ось» вместе с такими «враждебными НАТО государствами», как Россия и Иран, и вдобавок обвиняет Анкару в ослаблении региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы румынского государства, нынешний международный контекст выявляет усиление комплексных и динамических угроз для стабильности расширенного региона Черного моря. «Под влиянием политических и военных событий последних лет эта зона стала местом встречи различных сфер влияния, стоящей на пересечении чувствительных геополитических и геоэкономических границ. Эта зона является морской границей НАТО и Европейского союза, но в то же время и стратегическим коридором доступа к Центральной Азии и Ближнему Востоку, и эта картина дополнительно усложняется осью Россия — Турция — Иран», заявил Йоханнис.

Он добавил, что страны региона принадлежат к различным международным организациям в сфере экономики или безопасности, а также находятся на «разных этапах развития», что усугубляет нестабильность в регионе. По словам президента Йоханниса, замороженные конфликты в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также ситуация на Украине, с «высоким потенциалом идентичностного раскола», продолжают угрожать стабильности и безопасности в регионе.

«Мы все хотим, чтобы зона Черного моря оставалась стабильным и предсказуемым пространством, но достижение этой цели требует преодоления серьезного препятствия: все участники этой стратегической игры на Черном море должны рассматривать этот регион как зону схождения целей, а не границу, разделяющую различные интересы. Ключом к этому является преодоление исторической вражды и определение дополняющих интересов для каждой из стран региона, — другими словами, более эффективное сотрудничество», — отметил в своем обращении президент Румынии.

Он добавил, что экономический аспект не следует недооценивать. «Черноморский регион является воротами для транспортировки нефти и газа из Центральной Азии и Кавказа в Европу. Безопасность энергетической инфраструктуры в этом секторе является, таким образом, основой энергетической безопасности Европы. Черноморский регион также имеет важное значение для Российской Федерации. В рамках стратегии консолидации своего статуса военно-политической силы на региональном и международном уровнях Москва рассчитывает на сохранение своего политического, экономико-энергетического и военного господства в этой зоне», — подвел итог президент Румынии.