Москва, 31 мая, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не принял решения относительно своего участия в выборах главы государства, которые должны состояться в 2018 году. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить», — сказал Владимир Путин в ответ на вопрос о том, намерен ли он выдвигать на президентских выборах свою кандидатуру.

При этом российский лидер заверил, что все претенденты, которые пройдут предусмотренные законодательством процедуры, «безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят», и это касается выборов всех уровней.

Путин отметил, что все последние избирательные кампании в России проходили в соответствии с Конституцией, и пообещал «сделать всё, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом».

Напомним, по данным опроса, проведённого ранее в мае Фондом «Общественное мнение», 80% граждан России уверены, что Владимир Путин будет баллотироваться в президенты в 2018 году.

В свою очередь опрос, проведённый «Левада-центром», показал, что за Путина на сегодняшний день готовы проголосовать 63% жителей России (или 82% от тех респондентов, кто определился и готов голосовать).

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