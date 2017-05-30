Кишинёв, 31 мая, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон намерен созвать заседание Высшего совета безопасности страны для обсуждения темы высылки из Молдавии пяти российских дипломатов. Как сообщил Додон 30 мая на пресс-конференции в Кишиневе, заседание состоится на следующей неделе, когда глава государства вернется из поездки на Экономический форум в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Dodon.md Игорь Додон

Додон признался, что о выдворении российских дипломатов узнал от посла Молдавии в Москве Андрея Негуцы. «То есть глава государства узнает о таких решениях от кого-то из-за пределов страны. Что, совсем страх потеряли?» — заявил Додон. Он заверил, что готов к более жесткому противостоянию с властями, но не хочет дестабилизации и «украинского сценария». «Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет?» — сказал Додон.

По его словам, за 25 лет независимости, несмотря на различные проблемы в отношениях, никто не позволял себе такие решения, тем более что в последне время «отношения между двумя странами улучшились». В этой связи он обратился к Москве с призывом не принимать «поспешных ответных решений», потому что эти меры будут бить не по властям, а по интересам простых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. От посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы российские дипломаты покинули Молдавию в течение 72 часов. Причины решения не называются.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил «возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации». Впрочем, ничего, кроме выражения возмущения президент, обладающий в Молдавии декоративными полномочиями, предпринять в этой связи не может.

В МИД РФ демарш Молдавии назвали парадоксальной ситуацией, характерной для внутренней ситуации в самой республике. О том, какими будут ответные меры Москвы, пока не объявлено.