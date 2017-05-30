Киев, 30 мая, 2017, 23:57 — ИА Регнум. 29 мая в Донбассе наиболее горячей точкой оставалось Донецкое направление. Противоборствующие стороны вели бои с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов, вооружения БМП и всего спектра стрелкового оружия. Об этом 30 мая заявляют: официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Спартак, Васильевка, Яковлевка, Крутая Балка, Жабичево, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

«Противник выпустил девяносто четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм, сто две мины калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия. На Горловском направлении силовики 53 омбр вели обстрелы по районам населенных пунктов: Озеряновка, Зайцево, Железная Балка, Широкая Балка, Михайловка и Красный Партизан. С их позиций было выпущено одиннадцать мин калибра 82 мм. Также обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении с позиций 36 обр МП обстреливались населенные пункты: Саханка, Дзержинское, Коминтерново, Октябрь и Ленинское. Противник выпустил тридцать одну мину калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждено семь домостроений в населенных пунктах Докучаевск, Ясиноватая, Верхнеторецкое и Крутая Балка», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения.

«В районе населенных пунктов: Светлодарское (7 км до линии соприкосновения) выявлено местоположение шести танков; Зайцево (1,5 км до линии соприкосновения) отмечено прибытие до 20 единиц бронетехники; Николаевка (8 км до линии соприкосновения) установлено местонахождение 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», — добавил Басурин.

По его словам, украинские войска готовят провокации в Авдеевке и Красногоровке (под контролем ВСУ).

«Нашей разведкой получены данные о подготовке командованием 72 бригады совместно с гражданской администрацией населенного пункта Авдеевка кровавой провокации с обстрелом жилых районов города в период с 30 мая по 2 июня. Для этого на позиции 1 ошр ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зону ответственности 3 мб 72 омбр завезены боеприпасы к запрещенным вооружениям. Всего на провокацию выделено 174 боеприпаса (для артиллерии 152 и 122 мм — по 20, один пакет «Градов», для танков — 30, остальные к 120‑ и 82-мм минометам), из них 48 передано подразделениям, дислоцированным в районе садов вблизи Авдеевской промзоны. Обстрел украинским командованием населенного пункта Авдеевка планируется совершить по аналогии с обстрелом населенного пункта Красногоровка, выбрав тоже два направления огня. Одно — северо-восточнее, второе — южнее города. Мы не исключаем, что украинское командование планирует повторить свою провокацию и против жителей населенного пункта Красногоровка с разницей в один-два дня относительно готовящегося обстрела Авдеевки. С этой целью в зону ответственности 72 и 92 бригад прибыли съемочные группы украинских телеканалов, а также работают военные корреспонденты пресс-центра штаба АТО», — рассказал Басурин.

Он считает, что в Красногоровке позиции полка Нацгвардии «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреливала артиллерия ВСУ, которая расположена в Курахово (под контролем ВСУ).

«В материалах предварительного расследования комиссии штаба АТО говорится о 23 разрывах в черте города, из них только 9 воронок с юго-восточного направления, выпущенных с позиций 1 батальона 92 бригады. Остальные разрывы пришлись в результате применения артиллерии и реактивных систем залпового огня с полигона 92 бригады в районе населенного пункта Курахово. Именно с позиций на полигоне были поражены пункт дислокации полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд гражданских объектов. При этом важно отметить, что представители СММ ОБСЕ подтвердили только те разрывы, которые были получены в результате обстрела с позиций 1 батальона 92 бригады, расположенных юго-восточнее населенного пункта Красногоровка, проигнорировав разрушения, полученные от применения РСЗО «Град». Мы не исключаем, что украинскому командованию удалось обмануть международных наблюдателей. Также мы не исключаем, что представители миссии пошли на уступки и не стали обнародовать доказательства применения по городу запрещенных вооружений ВСУ из района Курахово», — добавил Басурин.

Кроме того, официальный представитель НМ ЛНР Марочко заявил, что вчера киевские силовики семь раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР почти 190 боеприпасов.

Он считает, что трое украинских солдат получили ранения при подрыве на собственном минном поле в районе Попасной.

«29 мая при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Попасная наряд первого батальона 24-й бригады вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине трое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести. Данный факт тщательно скрывается командованием от вышестоящего руководства», — добавил Марочко.

По его словам, прибывшие в Счастье (под контролем ВСУ) националисты из состава добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали захватывать дома местных жителей и заниматься мародерством.

«Нашей разведкой установлено, что в населенный пункт Счастье прибыло подразделение националистов ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в количестве до 70 человек. Начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на административных зданиях своих флагов», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР также отметили, что «в 14-ю механизированную бригаду ВСУ прибыли натовские инструктора для обучения украинских военнослужащих разведывательной и провокационной деятельности».

При этом Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР информирует, что Служба безопасности Украины угрожает закрыть православный монастырь в Старобельске за появившуюся на его стене надпись «ЛНР».

"29 мая 2017 года на горячую линию МВД ЛНР позвонила гражданка 1949 года рождения, жительница Старобельска. По словам женщины, утром 21 мая на стене Старобельского Свято-Скорбященского женского монастыря была обнаружена надпись «ЛНР»… Однако вскоре по личному указанию и под присмотром главы Старобельской райгосадминистрации Гарькавого надпись была закрашена. Также чиновник сделал выговор руководству монастыря за «плохой контроль». Позже к руководству монастыря приезжали сотрудники СБУ. Они предупредили, что если «провокации против Украины» будут продолжены — монастырь закроют», — рассказали в МВД ЛНР.

В пресс-службе также сообщили, что украинские войска заминировали железнодорожную станцию Горняцкая в районе Золотого (под контролем ВСУ).

«29 мая на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил гражданин 1958 года рождения, житель города Горское. Мужчина сообщил, что вслед за мостами украинские силовики минируют и железнодорожные станции. В частности, он стал свидетелем проведения минных работ в окрестностях железнодорожной станции Горняцкая, расположенной в городе Золотое. Работами руководили офицеры с нашивками 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — сообщили в МВД ЛНР.

В свою очередь, 30 мая спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, трое — получили ранения».

Он рассказал, что на Мариупольском направлении боевые действия продолжаются в Марьинском и Волновахском районах, на участке фронта Павлополь — Широкино. Лысенко отметил, что ночью войска ДНР «открыли огонь из артиллерии калибра 122 и 152 мм по Красногоровке».

«Поздно вечером провели минометно-артиллерийский обстрел Новотроицкого, выпустив 25 снарядов по позициям украинских войск. По одной вооруженной провокации с применением минометов состоялось в Павлополе и Широкино», — рассказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР проявляли активность на участке фронта Каменка — Авдеевка — позиция «Шахта Бутовка». Там войска противника совершили три минометных обстрела. Во время одного из них по позициям ВСУ было выпущено почти 40 снарядов.

Полковник также проинформировал, что на Луганском направлении боевые действия развернулись в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах. В частности, ночью ВС ЛНР осуществили короткие вооруженные провокации в Малиновом и Крымском. Утром и вечером противник совершил ряд обстрелов из легкого вооружения в Попаснянском районе и по окрестностям Станицы Луганской.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР отметила, что украинские спецслужбы курируют работу с наркозависимыми жителями подконтрольной Киеву территории ЛНР, используя метадоновую заместительную терапию как инструмент вербовки шпионов.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что спецслужбы Украины не только контролируют наркотрафик в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий, но и курируют метадоновую заместительную программу для того, чтобы использовать наркозависимых для совершения преступных действий. МГБ ЛНР выявлен завербованный житель одного из прифронтовых городов Виталий Желдак, которому сотрудники СБУ присвоили позывной «Стахановец» и отработали задания по сбору военных сведений в обмен на участие в метадоновой заместительной терапии», — рассказали в министерстве.

Напомним, в феврале 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.