Первой в мире Индия задействует «зеленую» энергетику в своих портах
Нью-Дели, 30 мая, 2017, 23:53 — ИА Регнум. В ближайшее время Индия станет первой страной в мире, все государственные порты которой перейдут на возобновляемые источники энергии, заявил официальные представители Индии, 30 мая сообщает The Economic Times.
Все 12 основных внутренних портов скоро перейдут на солнечную и ветровую энергию. Согласно планам правительства, в портах будут установлены электростанции на основе возобновляемых источников энергии, совокупная мощность которых составит 200 МВт.
Солнечная энергетика обеспечит 150 МВт мощности, а ветровая энергетика — 50 МВт. В следующие несколько лет мощность может быть увеличена до 500 мВт.
Использование возобновляемых источников энергии поможет сократить выбросы углерода и улучшить экологическую обстановку вокруг портов, считают правительственные чиновники.
Ожидается, что государственные порты Индии перейдут на возобновляемые источники энергии к 2019 году.
Напомним, министерство железнодорожного транспорта Индии также планирует реализовать проекты в области «зеленой» энергетики. Солнечные установки совокупной мощностью около 1000 МВт могут быть размещены на крышах железнодорожных станций в ближайшие несколько лет.