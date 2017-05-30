Нью-Дели, 30 мая, 2017, 23:53 — ИА Регнум. В ближайшее время Индия станет первой страной в мире, все государственные порты которой перейдут на возобновляемые источники энергии, заявил официальные представители Индии, 30 мая сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Индия

Все 12 основных внутренних портов скоро перейдут на солнечную и ветровую энергию. Согласно планам правительства, в портах будут установлены электростанции на основе возобновляемых источников энергии, совокупная мощность которых составит 200 МВт.

Солнечная энергетика обеспечит 150 МВт мощности, а ветровая энергетика — 50 МВт. В следующие несколько лет мощность может быть увеличена до 500 мВт.

Использование возобновляемых источников энергии поможет сократить выбросы углерода и улучшить экологическую обстановку вокруг портов, считают правительственные чиновники.

Ожидается, что государственные порты Индии перейдут на возобновляемые источники энергии к 2019 году.

Напомним, министерство железнодорожного транспорта Индии также планирует реализовать проекты в области «зеленой» энергетики. Солнечные установки совокупной мощностью около 1000 МВт могут быть размещены на крышах железнодорожных станций в ближайшие несколько лет.