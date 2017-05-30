Каракас, 30 мая, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Командовать этим подразделением будет директор Службы разведки Боливарианской Республики Густаво Гонсалес Лопес (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional — Sebin)

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

«Мы впервые активируем национальную антитеррористическую команду, — цитирует заявление, сделанное Мадуро в понедельник, 29 мая информационный портал Noticias 24. — Преступления, которые совершают банды, примкнувшие к оппозиции, заставляют нас прибегнуть к использованию силы».

Президент осудил акты насилия, имевшие место в городе Лечерия (штат Ансоатеги). По мнению Мадуро, их осуществили «молодежные криминальные группировки, финансируемые крайне правыми силами». Лидер Венесуэлы добавил, что «все их действия зафиксированы на виде, так что определить виновников и поймать их представляется возможным».

Читайте также: Мадуро призвал оппозицию «уйти с улицы и заняться полезным делом»

В тот же самый день оппозиция провела очередные массовые манифестации, в ходе которых были совершены «по традиции» поджоги и грабежи магазинов. Подразделения полиции и Национальной гвардии прибегли к использованию слезоточивого газа для разгона хулиганов.

Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес выступил в оппозиционных СМИ, обвинив правительство «в провокациях с последующим использованием силы». По словам Каприлеса, 247 демонстрантов, участвовавших в протестных маршах в минувший понедельник, были ранены и травмированы полицией. В подтверждение применения полицией дубинок и слезоточивого газа Каприлес выложил в своем Твиттере видео, на котором полицейские на мотоциклах подъезжают к группе манифестантов и «применяют силу». Сам Каприлес в этом видеосюжете находится в центре кадра.