Лондон, 30 мая, 2017, 23:51 — ИА Регнум. «По мнению российского банкира, — пишут корреспонденты Ник Бакли и Мартин Арнольд, — подобная суматоха может принести только один результат, а именно продление санкции на неопределенный период. В этих словах Костина сквозит разочарование российских правящих кругов, крушение их надежд на то, что в результате избрания Трампа президентом РФ и США начнут сближаться».

Kremlin.ru Андрей Костин

Журналисты тут же противоречат сами себе, цитируя российского банкира: «Путин никогда не питал особенно сильных надежд на то, что так произойдет. Он всегда знал, что дорога к нормализации будет нелегкой. Но он умеет ждать, он — человек терпеливый».

«По мнению Костина, — резюмируют корреспонденты, — состояние российской экономики улучшается и вполне возможно, что летом будет вновь понижена ключевая ставка ЦБ, размер которой составляет в настоящее время 9,25%».