Мадрид, 30 мая, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Предложенная поддержка выражается в желании испанцев строить в России электростанции, вырабатывающие энергию из альтернативных возобновляемых источников (главным образом, ветронегераторы и солнечные батареи), а также в проектировании линий метрополитена и внедрении систем управления железнодорожным движением, включая продажу поездов Talgo.

Цитата из х/ф «Дон Кихот». Реж. Григорий Козинцев. 1957. СССР Храбрый рыцарь и верный оруженосец

Нацелены испанцы, по словам госчиновника, разместить в России и свое автомобильное производство (хотя с формальной точки зрения «своими» Испания может считать автозаводы, собирающие на территории королевства «Ауди», «Нисаны», «Рено» и «Опели», только «по прописке». Единственная автомобильная марка испанского происхождения «Сеат» с 1990 г. полностью принадлежит группе «Фольксваген»).

»Наши страны имеют примерно одинаковый вес в мире, — цитирует испанского министра Колас, которого совершенно не удивляет заявление Надаля о том, что «наши экономики близки — российская занимает двенадцатое место в мире и испанская — четырнадцатое при почти равном годовом ВВП».

Сложно сказать, откуда испанский министр почерпнул приводимые данные, ибо ВВП Испании, по данным МВФ и Всемирного банка, едва превышает $1,6 трлн, российский же колеблется от $3,8 трлн до $3,7 (методика подсчетов и критерии у двух названных организаций разные). Испания по этому показателю в списке МВФ находится на 16-м месте, а в списке ВБ — на 15-м. Россия же и в том, и в другом рейтинге занимает 6-ю строчку.