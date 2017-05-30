Москва, 30 мая, 2017, 23:01 — ИА Регнум. На Украине действует «теневая власть майдана», с которой вынуждены считаться официальные власти, считает международный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом журналист заявил в эфире программы «Первая студия» на «Первом канале» 30 мая, комментируя захват националистами здания облсовета Львова.

ИА REGNUM

«В классической демократии есть разделение властей: судебная, исполнительная власть. Есть, допустим, власть СМИ, а на Украине в качестве самостоятельной власти, де-факто не оформленной в Конституции, но, тем не менее, реальной власти есть власть, так сказать, толпы «перманентного майдана», которая действительно навязывает свою повестку», — подчеркнул Строкань.

Напомним, 30 мая представители националистических организаций Украины штурмом взяли зал заседаний Львовского областного совета. Во время захвата здания пострадала беременная женщина. Националисты требуют от депутатов обращения к властям по поводу закона «Об амнистии в 2016 году», который позволил бы освободить ряд заключенных участников АТО.

«Я помню, когда только начинался Майдан, Лесь Подеревянский (украинский художник, поэт и перформансист — прим. ИА REGNUM ) то ли в шутку, то ли всерьёз сказал: «Почему бы нам в Конституции не прописать, что Майдан — это особый орган власти». В любой шутке есть доля правды. Спустя три года на Украине фактически есть такой теневой центр силы, власти, который реально навязывает свою повестку и президенту, и Раде, и всем остальным», — добавил Сергей Строкань.

Напомним, 30 мая в сессионный зал Львовского облсовета ворвались неизвестные, которые назвались представителями националистических организаций. Они устроили пикет с требованием обратиться в Верховную раду по вопросу амнистии для военных, принимавших участие в антитеррористической операции на юго-востоке Украины, которые были осуждены за уголовные преступления. Напавшие выломали двери, забросали помещение дымовыми шашками.