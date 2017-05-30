Вашингтон, 30 мая, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп включил бывшего замглавы ФБР Джона Пистола в список кандидатур на пост руководителя этой спецслужбы, сообщил 30 мая на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

angela n У дверей Белого дома

По словам Спайсера, президент США Дональд Трамп 30 мая встречается с Джоном Пистолом и Крисом Рэем, которые являются кандидатами на пост директора ФБР.

При этом Шон Спайсер подчеркнул, что Дональд Трамп пока еще не принял решение по вопросу назначения нового руководителя ФБР.

Когда президент США сделает свой выбор, то он обязательно об этом сообщит, пояснил пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Либерман, считавшийся основным кандидатом на пост директора ФБР, отказался от предложения занять эту должность.