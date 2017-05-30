Дамаск, 30 мая, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Соединенные Штаты начали распределение оружия среди подразделений сирийских курдов, участвующих в операции по освобождению Ракки, 30 мая сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

jan Sefti Курды

Распределение оружия происходило в течение последних 24 часов, согласно распоряжению президента США Дональда Трампа, отданному в начале этого месяца, заявил официальный представитель США.

Напомним, в операции по освобождению Ракки, столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимают участие Демократические силы Сирии (ДСС).

ДСС представляют собой союз между курдскими отрядами YPG и арабскими оппозиционными силами.

Турция неоднократно протестовала против американских поставок оружия ДСС, так как в ДСС преобладают именно курдские отряды самообороны.