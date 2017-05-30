Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Сампсониевский собор, Соборная мечеть и еще множество других культовых объектов в Санкт-Петербурге могли быть переданы религиозным организациям с нарушениями закона. Такой вывод депутат городского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») делает из ответа городской прокуратуры на его письмо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сампсониевский собор в Петербурге

Парламентарий намерен попросить прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко разобраться с возможными нарушениями закона.

Ранее депутат Вишневский уже обращал внимание прокуратуры, что комитет имущественных отношений (КИО) Смольного вопреки федеральному закону №327-ФЗ не публикует в интернете заявления религиозных организаций, претендующих на то или иное имущество, в течение недели с момента поступления заявок. При этом многие объекты уже обрели нового хозяина.

Речь идет, согласно обращению депутата, о Соборной мечети, Сампсониевском соборе, Свято-Троицкой церкви на Кронштадтском шоссе, зданиях на улице Сикейроса, 14, на Набережной улице, 4, в Пушкине, на Горской улице, 6, в Ломоносове.

По данным прокуратуры, которые ведомство приводит в своем ответе парламентарию, ни по одному из этих зданий никаких заявок в КИО не поступало, а значит, у комитета не было обязанности их публиковать.

Однако, согласно распоряжениям КИО, все эти здания уже переданы различным религиозным организациям. В частности, Соборная мечеть отошла в безвозмездное пользование на 49 лет Региональному объединению мусульман Санкт-Петербурга, а РПЦ получила Сампсониевский собор в безвозмездное пользование на 100 лет.

Кроме того, РПЦ уже переданы Собор Святой великомученицы Екатерины в Пушкине, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на 5-й Советской улице и особняк Криличевской с прилегающим к нему участком парка по адресу 1-я Березовая аллея, 16−18, А. Ни по одному из них КИО не опубликовал никакой документации, подчеркивает «яблочник».

В итоге, считает он, если данные прокуратуры верны, и заявления в КИО действительно не поступали, то «следует признать всю процедуру передачи имущества религиозным организациям незаконной».

Если же заявления были, то упомянутый ответ прокуратуры следует признать «не соответствующим действительности», а ее отказ в возбуждении административных дел в отношении КИО по факту правонарушений, предусмотренных статьей 13.27 КоАП, незаконным.

Борис Вишневский напоминает, что существует письмо митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в КИО, где глава Санкт-Петербургской митрополии еще 28 сентября 2015 года просит передать РПЦ Сампсониевский собор и смежные объекты. Вероятно, оно может быть признано заявлением, поданным в порядке, предусмотренном 327-ФЗ, при условии наличия всех необходимых приложений. Но дошло ли это письмо до КИО, депутат не знает, поскольку на официальном сайте ведомства оно опубликовано не было.

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Напомним, в Петербурге продолжает сохраняться неопределенность в дальнейшей судьбе Исаакиевского собора. Как известно, 10 января губернатор Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. Как было установлено судом, РПЦ до сих пор не подала в адрес городских властей официальную заявку на передачу собора в собственное ведение.