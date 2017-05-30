Архангельск, 30 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум.

В поселке Уйма Приморского района прошел съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области». На нем собрались главы 138 муниципальных образований региона, а также депутаты местных советов. Среди вопросов прозвучал и один из самых актуальных на сегодняшний день — будут ли закрывать родильные отделения в небольших городах области?

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, речь идет о Новодвинске, Коряжме и Онеге, где главы роддомов получили рекомендательные письма от областного минздрава, касающиеся оптимизации отделений.

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Министр здравоохранения Антон Карпунов в своем докладе на съезде глав МО проинформировал, что сегодня Архангельская область относится к регионам с низкой рождаемостью. Так, за последние 5 лет в области стало меньше на 30 тысяч женщин репродуктивного возраста, да и сама численность населения прогрессивно снижается. Идет вниз и количество нормальных (естественных) родов, в то время как постоянно растет число родов оперативных, а индекс здоровья женщин детородного возраста падает год от года. Если говорить языком цифр, то на каждую среднестатистическую женщину приходится 1,8 процентов родов.

Однако показатель детской смертности в Архангельской области удалось снизить. Причем, по приведенным Карпуновым данным, анализ причин младенческой смертности в 2015/2016 годах показал, что происходят они от т.н. болезней перинатального периода.

Поэтому областной минздрав серьезно настаивает: все роженицы из сельской местности и малых городов должны обследоваться на месте и в случае малейшей угрозы жизни и здоровью матери и ребенка «маршрутизироваться» в те больницы, где им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь.

По словам главы регионального минздрава, на 800 с лишним рожденных детей в Коряжме у 500 есть те или иные патологии, которых можно было бы избежать в других условиях. Поэтому сегодня речь идет о родах в областном перинатальном центре, который вот-вот должны достроить и сдать в эксплуатацию.

Минздрав привел статистику: в большинстве областных ЦРБ рождается очень мало детей — мамы стараются приехать рожать в Архангельск. Слова Карпунова подтвердил и глава Красноборского района Владимир Рудаков. Он сообщил, что в 2016 году из 135 малышей его МО только 14 были рождены в Красноборске. Остальные мамы поехали рожать в другие больницы — в первую очередь, в Архангельск.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутата Госдумы Елены Вторыгиной, по их данным сегодня, в первую очередь, жителей волнует доступность медицинской помощи. Но со здравоохранением на селе есть масса проблем.

«И, в первую очередь, это касается отсутствия медпомощи в ряде населенных пунктов, закрытие ФАПов и коек в участковых и районных больницах. Кроме того, люди жалуются на невозможность добраться из ряда населенных пунктов до поликлиник и больниц из-за банального отсутствия транспортного сообщения», — говорит Елена Вторыгина.

Депутат уточнила у Антона Карпунова, действительно ли все койки в родильных отделениях местных больниц будут «свернуты», на что он ответил, что, конечно же, нет. Экстренная помощь для рожениц будет оказана, а койки под эти цели — развернуты.

Однако, пока не ясно, как именно будет происходить «маршрутизация» до перинатального центра в Архангельске женщин, которые должны рожать, да еще и имеют патологии, либо нуждаются в экстренной помощи?

Если в городе Новодвинск такая проблема не кажется острой, ведь до Архангельска можно добраться за 30 минут по автомобильной трассе, то дорога из Коряжмы занимает около суток на поезде. А Онега славится тем, что имеет очень плохое транспортное сообщение с областным центром. Кроме как на наземном транспорте, из Онеги до Архангельска никак не доехать, да и само качество дороги вызывает вопросы, местами это просто незаасфальтированные участки «гравийки».

Кстати, срок сдачи перинатального центра в Архангельске неоднократно переносился. По последним данным, первые роды в нем планируют принять до 31 декабря 2017 года. Но пока здание даже не сдано в эксплуатацию, не говоря уже о его наполнении и медицинском персонале.