Москва, 30 мая, 2017, 22:38 — ИА Регнум. 12-летняя школьница из города Рязань Арина Нагавкина-Стецкевич стала юным журналистом, который в 2017 году будет представлять Россию в пятом сезоне международного детского проекта «Футбол для дружбы». Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-центре проекта 30 мая.

Gazprom.ru Первый международный детский форум «Футбол для дружбы». Лондон, 2013 год

Вместе с детьми из 64 стран российская школьница войдет в состав международного детского пресс-центра пятого сезона Международного детского социального проекта «Футбол для дружбы» и выступит юным журналистом на всех мероприятиях проекта, включая Международный Чемпионат по футболу для дружбы и Международный детский форум «Футбол для дружбы». Мероприятия пройдут с 26 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге.

Кандидатура Арины была выбрана жюри из тысяч заявок школьников со всей России. Участники конкурса должны были записать трехминутный видеоролик с рассказом о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России на английском языке. Работы оценивали, учитывая грамматику, соблюдение языковых норм, соответствие теме, оригинальность и лексическое разнообразие.

Победителя совместно с Российским движением школьников выбирал Российский футбольный союз.

Напомним, что международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран.