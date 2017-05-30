Москва, 30 мая, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких доказательств того, что правительство законного президента Сирии Башара Асада применяло химическое оружие в ходе сирийской войны. Об этом российский лидер заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, опубликованному сегодня, 30 мая.

ИА REGNUM

«После того как произошло событие, связанное с химическим оружием, мы тут же предложили нашим американским партнёрам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолёты, применившие химическое оружие», — рассказал российский президент.

Путин напомнил, что все отказались проводить проверку, а также не стали исследовать то место, по которому якобы был нанесен авиаудар с применением химического оружия.

«На мой взгляд, это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера. Вот и всё. Никаких доказательств применения Асадом химического оружия не существует. И по нашему глубокому убеждению, это просто провокация. Асад этого оружия не применял», — подчеркнул Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад обвинил правительство Асада в применении химического оружия против мирных жителей в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Инцидент якобы произошел 4 апреля 2017 года. Утверждалось, что в результате атаки погибли не менее 89 человек.

Однако позже выяснилось, что никаких достоверных данных о химической атаке в Хан-Шейхуне просто нет. Все западные СМИ, которые об этом сообщали, ссылались на силы оппозиции, которые связаны с террористами.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп отдал приказ провести ракетную атаку по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой якобы вылетали самолеты, которые осуществили атаку химическими боеприпасами.