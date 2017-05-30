Тамбов, 30 мая, 2017, 22:25 — ИА Регнум. В Тамбовском колледже искусств после капитального ремонта открылся хореографический корпус. В открытии и запуске его работы приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Зал адаптирован для маломобильных групп населения.

Инвалид

Александр Беглов и Александр Никитин осмотрели вновь отстроенный хореографический корпус. В релизе отмечается, что их оценка была однозначной: дом танца получился действительно отличным.

Напомним, в 2018 году Тамбовский колледж искусств будет праздновать столетний юбилей. К этой дате учреждение получило большой подарок. Закончился трехлетний ремонт хореографического корпуса, который по большому счёту был отстроен заново. По словам директора Тамбовского колледжа искусств Юрия Толмачева, на эти цели было выделено 49 млн рублей. Из них порядка 14 млн рублей составили средства из федерального бюджета, полученные по программе «Доступная среда». Столько же на условиях софинансирования добавили из областного бюджета. Остальные средства из бюджета Тамбовской области выделены по другой программе.

Все реставрационные работы выполнялись для адаптации здания для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Приспособленный подъезд, пандусы, расширенные дверные проемы, хореографический класс площадью 100 квадратных метров, адаптированные санитарно-гигиенические помещения.

«Все здание оборудовано так, что ребенок или взрослый в коляске будут чувствовать себя здесь комфортно и независимо», — подчеркнул Юрий Толмачев.

Его слова подтвердили и танцоры-колясочники, неоднократные участники, победители и призеры российских и международных соревнований Надежда Полищук и Валерий Переславцев. Ребята не скрывают своего восторга от нового хореографического корпуса. Надежда Полищук рассказала, что очень приятно приезжать в помещение, где нет границ и барьеров, тренироваться здесь — одно удовольствие.

В ближайшее время в этом здании будут обучаться хореографии более 150 детей и студентов колледжа искусств. А с 1 сентября текущего года в рамках договора о сотрудничестве колледжа искусств с тамбовским региональным отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Аппарель» просторные светлые классы хореографии встретят инвалидов-колясочников. Благодаря систематическим занятиям, ребята с ограниченными возможностями здоровья получат возможность наравне с другими участвовать в концертах, конкурсах и фестивалях.

Открытия этого дома танца ждали все воспитанники колледжа. Современное напольное покрытие, большие зеркала — репетировать здесь особенно приятно. И ребятам, которые в общей сложности дают 156 концертов в год, таких условий особенно не хватало.

Творческие коллективы колледжа, а также Надежда Полищук и Валерий Переславцев исполнили несколько номеров художественной самодеятельности для Александра Беглова и Александра Никитина. Полпред президента России в ЦФО пообещал тамбовским танцорам болеть за них на всех турнирах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов в ходе визита в регион также принял участие в первом областном съезде советов помощи семье и детям «Защита семьи и ребенка — наше общее дело». Впервые в формате съезда в регионе были обсуждены итоги работы советов помощи семье и детям, рассмотрены перспективы их развития, расширение полномочий, включая участие в решении всех демографических вопросов, а также возможность их объединения с территориальными общественными советами. Также Александр Беглов принял участие в открытии предприятия «Тамбовская индейка», в строительство которого вложены средства иностранных инвесторов.

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