Ижевск, 30 мая, 2017, 22:22 — ИА Регнум. В ходе праймериз «Единой России» для последующего выдвижения в качестве кандидатов на выборах в Госсовет Удмуртии проиграли 18 действующих депутатов регионального парламента. Об этом заявил секретарь республиканского отделения партии, спикер Государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе удмуртского отделения «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В числе проигравших — зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова; председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета Энвиль Касимов; председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Мурашов; председатель постоянной комиссии Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Наталья Кузнецова; председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

Всего в праймериз приняли участие 43 действующих депутата республиканского парламента. По итогам голосования предварительно прошло 25 кандидатов. Итоги праймериз будут подведены на заседании регионального политсовета, тогда же будет утверждена дата партийной конференции по утверждению списка кандидатов от «Единой России».

Невоструев пожелал, чтобы избиратели проявляли себя более активно. «Некоторые считают, что результаты уже заранее известны. Однако предварительное голосование показало, что результаты зависят от людей, которые приходят на эти выборы», — заключил спикер Госсовета.

Напомним, праймериз «Единой России» в рамках предстоящих выборов депутатов Госсовета Удмуртии состоялись 28 мая. Предварительно, явка составила 6,54%, в ряде районов на избирательные участки пришли 15% избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования в сентябре 2017 года жители Удмуртии будут выбирать депутатов Государственного совета республики и главу региона.