Париж, 30 мая, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» изъяли 137 килограммов каптагона, получившего название «наркотик джихадистов», согласно заявлению таможенной службы Франции, сообщает 30 мая Agence France-Presse.

YouTube Джихадисты-новобранцы в тренировочном лагере

Первая партия каптагона была обнаружена в столичном аэропорту 4 января 2017 года.

Сотрудники таможни изъяли 350 тыс. таблеток каптагона, общий вес которых составил 70 килограммов.

Расследование показало, что финальным пунктом назначения партии наркотиков была Саудовская Аравия. Еще 67 кг наркотика были обнаружены в аэропорту в феврале текущего года.

Читайте также: Полиция Швейцарии раскрыла сеть по отмыванию наркодолларов

Напомним, каптагон является синтетическим наркотиком на основе метамфетамина, получил название «наркотик джихадистов», поскольку часто применяется исламистскими боевиками в Сирии.