Краснодар, 30 мая, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Краснодар присоединился у всероссийской протестной акции против уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой и новой национальной десятилетней Стратегии «в интересах детей». Серию одиночных пикетов против проювенальной позиции детского омбудсмена в кубанской столице сегодня, 30 мая, провели активисты общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено региональным отделение РВС Антиювенальный пикет в Краснодаре

Антиювенальные пикеты состоялись перед зданием городской администрации и вблизи площади Памяти Героев. Активисты РВС считают, что целый ряд действий Анны Кузнецовой уже ясно указывает на её соглашательскую проювенальную позицию. Эту мысль они пытались донести до граждан, развернув плакаты с лозунгами и разъясняя прохожим горожанам причины, побудившие их выйти на улицы по всей стране. Сотрудники администрации также интересовались причиной пикета.

«Родители вышли на протестный пикет после заявлений Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей», — пояснил пресс-секретарь регионального отделения РВС Павел Капустин.

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Ростов-на-Дону возмущён: «Стратегия детства вызовет социальный взрыв»

«Родители хотят выразить решительный протест против результатов проверки. Защитники прав семьи настаивают на том, что фактически, речь идёт об обмане народа и главы государства. РВС зарегистрировало десятки случаев неправомерного изъятия детей из семей», — добавил активист.

Фото предоставлено региональным отделение РВС Протестная акция у здания думы Краснодара

Ещё одним поводом для серии пикетов послужила ранее появившаяся информация об активном продвижении на подпись главе государства без какого-либо обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей».

«Родителя считают, что им есть чего опасаться. Предыдущая стратегия установила ряд практик необоснованного вмешательства в семью и изъятия детей по причинам, связанным, например, с неуплатой за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказание в воспитательных целях», — пояснил Капутин.

Недовольство родительской общественности добавила и поездка Кузнецовой в Финляндию (государство с развитой ювенальной практикой) с целью обмена опытом.

В связи с этим общественные организации выступили категорически против принятия данной стратегии без широкого общественного обсуждения. Протестные акции прошли по всей России. В частности, на юге страны массовые или одиночные пикеты состоялись в Астрахани, Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге.

Протестующие напомнили о принятом в 2016 году варварском «законе о шлепках», по которому, не поставив в известность общество, также была внедрена уголовная ответственность родителей, по сути, за воспитание своих детей. Происходящее сегодня с новой стратегией — абсолютно похожая вещь. Одни сравнивают попытки принять этот документ с ящиком Пандоры и Троянским конём, другие отмечают, что стратегия может вызвать социальный взрыв.