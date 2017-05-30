Берлин, 30 мая, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Минские соглашения безальтернативны и останутся основой урегулирования конфликта на востоке Украины, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин на встрече «нормандской четвёрки» на уровне заместителей министров иностранных дел в Берлине, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Российской стороной была подчёркнута безальтернативность минских соглашений, а также контрпродуктивность попыток Киева уклониться от их выполнения путем изменения форматов переговоров и приглашения в процесс урегулирования каких-то новых участников.

Кроме того, российская сторона подчеркнула важную роль контактной группы и её подгрупп в деле урегулирования конфликта и выразила поддержку деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляемой на Украине.

«Всеми сторонами отмечена важность строгого и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, отвода запрещённых Минскими соглашениями вооружений», — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

МИД России особо отмечает необходимость прекращения Киевом социально-экономической блокады Донбасса, влекущей за собой вероятность гуманитарной катастрофы.