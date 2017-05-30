Москва, 30 мая, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за преступления в отношении лиц, достигших 70-летнего возраста, внес в Госдуму депутат Дмитрий Савельев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

Преступники умышленно выбирают в качестве жертв пенсионеров — представителей наиболее незащищенной и уязвимой социальной группы, делая расчет на слабость и доверчивость престарелых людей, а также на то, что потерпевшие в силу своего возраста не будут обращаться за помощью в правоохранительные органы. Это говорит о циничности данных преступлений и высокой степени деморализации лиц, их совершающих, отмечает автор.

Так, приводит данные парламентарий, в 2014 году зафиксировано 121 724 преступления, совершенных в отношении лиц, достигших пенсионного возраста. При этом большая их часть была направлена против собственности, совершенных путем: кражи — 45 229, мошенничества — 19 561, грабежа — 3849, разбоя — 1234. Против жизни и здоровья зарегистрировано 19 607 преступлений, из них: убийство — 1020, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 1887, в том числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — 760. В 2015 году общий показатель преступлений вырос почти на 25% по отношению к прошлому году и составил 151 736 преступлений, в 2016 году рост преступлений составил 6,5%, указал Савельев.

Так, законопроектом предлагается отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание, совершение преступления в отношении лица, достигшего 70-летнего возраста. Возрастные признаки потерпевшего как юридически значимые элементы в действующем уголовном законодательстве не имеют однозначного закрепления, особенно если речь идет о потерпевших пожилого возраста.