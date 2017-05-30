Белград, 30 мая, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич подал в отставку, чтобы вступить в должность президента страны. Об этом сегодня, 30 мая, сообщают сербские СМИ.

Kremlin.ru Александр Вучич

Напомним, в 2014 году парламентские выборы в Сербии выиграла Прогрессивная партия, которая сформировала правительство в коалиции с Социалистической партией Сербии. Вучич был избран премьер-министром Сербии.

Президент Сербии Томислав Николич лишился поддержки Прогрессивной партии и не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Сербии, которые состоялись 2 апреля 2017 года.

От Прогрессивной партии баллотировался Вучич. Он и выиграл президентские выборы. Теперь он уходит с поста премьер-министра и станет президентом Сербии.

«Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия», — сказано в документе, направленном в Скупщину.

Председатель Скупщины Майя Гойкович назначила на 31 мая заседание парламента, на котором Вучич принесет присягу, вступая в должность президента.