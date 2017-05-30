Минск, 30 мая, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Минск рассчитывает в ближайшее время получить кредит от России в размере $700 млн. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Владимир Амарин в интервью газете «Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В соответствии с договорённостями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства России в размере $700 млн на цели рефинансирования долга», — сказал Амарин.

По словам министра, государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития Минском в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году.

Амарин напомнил, что в 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Белоруссии кредита на общую сумму $2 млрд долларов семью траншами в 2016—2018 годах. «Объём средств фонда, доступный для страны в 2017 году, составляет $1 млрд. На сегодня страна получила $1,1 млрд, из них $300 млн — в этом году», — уточнил он.

Помимо этого, как сообщил министр, Минфином Белоруссии не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке.

Напомним, 3 апреля состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой были достигнуты договорённости по ключевым экономическим вопросам, в том числе найдены решения по нефтегазовому спору. Российская сторона согласилась рефинансировать текущие долговые обязательства Белоруссии в рамках межгосударственных кредитов, включающие основной долг и сумму процентов к погашению на 2017 год, в размере порядка $750−800 млн.