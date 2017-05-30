Москва, 30 мая, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Законопроект о медицинской помощи спортсменам сборных команд правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

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Инициатива однозначно определяет федеральный бюджет как источник финансирования мероприятий по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации.

Кроме этого, законопроектом впервые вводится понятие «медико-биологическое обеспечение». В правительстве отмечают, что медико-биологическое обеспечение не является новым видом экономической деятельности, осуществляется в рамках медицинской деятельности, является составной частью спортивной медицины и не требует введения новых видов медицинских услуг, подлежащих лицензированию.

Мероприятия по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд Российской Федерации включены в подпрограмму Б «Медико — санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением правительства.

Кроме того, определен механизм своевременного информирования федеральных органов исполнительной власти о внесении изменений в перечни субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте (допинга).