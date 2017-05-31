Улан-Удэ, 31 мая, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Ранее в рамках проекта планировалась работа по различным направлениям, включая экологическое, туристическое, инфраструктурное. Такими были предложения министерства природных ресурсов Бурятии. Но уже в апреле стало известно, что содержание проекта урезано практически только до экологической его части. Правительство Бурятии обратилось к министру природных ресурсов и экологии с просьбой включить вышеперечисленные предложения в проект «Уникальный Байкал».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Депутат Государственной думы от Бурятии Николай Будуев подчеркивает, что Минприроды РФ оставило лишь экологическую часть проекта, значительно уменьшив или даже устранив бизнес-часть, первоначально доминирующую в проекте. Само по себе это не делает проект плохим, напротив, с ним связано большое количество работы, однако бизнес-составляющую обосновать нужно.

На эту же особенность указывает бурятский эколог, председатель Бурятского регионального объединения по Байкалу Сергей Шапхаев, считающий, что сейчас проект выглядит затратным, рискующим сработать по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Подробности читайте здесь: Как байкальский проект сменил название и потерял бизнес-составляющую

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