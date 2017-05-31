Киев, 31 мая, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Совсем недавно США решили заменить ряду стран безвозмездную военную помощь на кредиты и включили в список таких стран Украину, но уже у руководства незалежной начались приступы миротворчества. Прямо в полете переоделся военный министр Степан Полторак, заявивший об отказе от возвращения Донбасса военным путем. Случайны ли эти слова, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Пока США начинают занимать более сдержанную — и в некотором роде сдерживающую, в противовес поощряющей — позицию по Украине, власть в этой стране демонстрирует большую готовность к войне. По крайней мере готовность психологическую. И это можно понять: официальный Киев, принципиально неспособный укрепляться путем решения реальных проблем страны, вынужден искать другие меры. Таков побочный эффект власти, построенной на ненавистнической идеологии и поглощенной совершенно несуразными мифами. Поэтому психологически — да, киевская хунта к войне готова. А вот готово ли государство?..

Украина была и остается страной с разнообразным, в некоторых случаях разделенным обществом. Подвести под единый знаменатель граждан, принципиально несогласных друг с другом, причем используя в качестве этого самого знаменателя предельно конкретную идеологию, не получается. А в некоторых случаях такие попытки ведут лишь к росту противодействия.

А что же вооруженные силы хунты? Можно ли полагаться на них, как они проявят себя в случае войны, окажутся ли полноценной, единой, подчиняющейся единому центру структурой? Читайте в статье: Военно-стратегический пат Украины

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