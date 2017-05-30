Великий Новгород, 30 мая, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Жителям посёлка Панковка, оставшимся без квартир в результате крупного пожара 13 мая, власти Новгородской области окажут материальную помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, каждый из зарегистрированных в сгоревшем жилье получит по 50 тыс. рублей.

Федор Бухгольц. Пожар в деревне (фрагмент). 1901

Всего погорельцев 26, заявления на получение материальной помощи подали уже 15 человек. Выплаты начнутся с 31 мая 2017 года. Деньги будут перечислены на банковские счета граждан.

Для того, чтобы выделить средства из резервного фонда правительства Новгородской области, в области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, что в настоящее время в Новгородской области также проходит благотворительный марафон «Вернуться домой», инициатором которого выступили журналисты областного телевидения. Сумма поступлений в фонд акции составила почти 750 тыс. рублей, средства также будут направлены погорельцам.

В доме, где полностью сгорел мансардный этаж, возведена временная крыша. «Пострадавший от огня этаж очищен от мусора, планируется восстановление разрушенных стен», — также сообщили в пресс-центре правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в посёлке Панковка Новгородского района полностью сгорели 12 квартир. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности») и по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).