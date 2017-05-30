Москва, 30 мая, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с академиками Российской академии наук. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе встречи с академиками Путин обсуждал вопросы совершенствования структуры академии наук и текущее положение дел в российской науке.

Глава государства напомнил академикам, что в конце прошлого года принята Стратегия научно-технологического развития страны.

«И мы тогда уже договаривались, что одна из важных задач в этой связи — насытить её конкретными проектами, направлениями исследований и так далее», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в вопросе развития отечественной науки первое слово принадлежит именно академикам.

«Мы знаем, насколько сейчас важна роль междисциплинарных исследований, именно поэтому когда-то и было принято решение, не так давно, об объединении в одну большую академию двух других: и медицинской, и сельхозакадемии», — подчеркнул российский лидер.

Путин также рассказал, что уже обсуждал эти вопросы с бывшим президентом РАН Владимиром Фортовым, и они пришли к выводу, что дальнейшее преобразовании Академии наук надо продолжить.

«Нужно подумать о том, как нам дальше структурировать саму административную структуру, как нам сделать её более эффективной, приспособленной к решению задач сегодняшнего дня с тем, чтобы академия наук была именно штабом исследований и определения перспектив развития науки», — сказал президент.