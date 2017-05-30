Москва, 30 мая, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль «Североморск», выполняя дальний поход, вошел в пролив Ла-Манш, сообщает пресс-служба Северного флота.

Минобороны России БПК «Североморск»

По информации пресс-службы, экипаж БПК «Североморск» отработал приемы обеспечения противолодочной и противовоздушной борьбы, провел тренировки спасательных операций с применением палубного вертолета Ка-27.

В ближайшее время БПК «Североморск» продолжит выполнение задач в Северо-Восточной Атлантике, указанных в планах дальнего похода.

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в дальний поход еще 15 октября 2016 года. В Средиземном море корабль нес службу в составе авианосной группы, возглавляемой тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а затем выполнял задания командования вместе с оперативным соединением ВМФ России в этом районе.

За время дальнего похода большой противолодочный корабль Северного флота участвовал в международных военно-морских маневрах «АМАН-2017» в Аравийском море и выполнял учебные задачи на базе ВМС Пакистана. Корабль обошел вокруг Африканского континента, посетив 10 портов Африки и Азии. В ходе своего дальнего похода большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» преодолел порядка 37 тысяч морских миль.