Нью-Йорк, США, 30 мая, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Конфликт в Йемене ведет к «социальному, экономическому и управленческому краху», заявил координатор гуманитарной помощи ООН Стивен О`Брайен, 30 мая сообщает Associated Press.

Rod Waddington Йемен

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О`Брайен выступил с докладом в Совете Безопасности ООН, заявив, что Йемен столкнулся с крупнейшим в мире кризисом в области продовольственной безопасности, около 17 миллионов человек срочно нуждаются в поставках продовольствия.

Координатор гуманитарной помощи ООН напомнил, что около семи миллионов жителей Йемена находятся «в одном шаге от массового голода». В Йемене зафиксирована новая смертельная вспышка холеры.

О`Брайен призвал членов СБ ООН предпринять все необходимые меры для прекращения кровопролития в Йемене.

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Напомним, с 2015 года в Йемене идет гражданская война. В результате противостояния гибнут десятки тысяч людей, миллионы людей становятся беженцами, гражданское население страдает от эпидемий.

Более половины медицинских учреждений страны либо разрушены, либо не функционируют в полном объеме. Боевые действия затрудняют доставку гуманитарной помощи в пострадавшие от голода и эпидемий районы.