Москва, 30 мая, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Именование Петром Порошенко Ярослава Мудрого древнеукраинским князем столь же антиисторично, как и еще одно «памятное» заявление президента Украины, назвавшего великого князя Киевского Владимира «создателем средневекового европейского государства «Русь-Украина». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого. Портретная фантазия современного художника

«Само словосочетание «украинская княжна» по отношению к дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны вызывает лишь оторопь», — сказал сенатор.

Не было тогда никакого древнеукраинского государства, соответственно и украинского города Киева, говорит парламентарий, была Русь со столицей в Киеве, и его недаром зовут матерью городов русских.

Само название «Украина» появилось в XII веке (впервые упоминается в Ипатьевской летописи от 1187 года) как производное от древнерусского слова оукраина — «пограничная область», напомнил сенатор.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в похищении княжны Анны Ярославны — дочери князя Ярослава Мудрого, сообщает телеканал «112 Украина». Порошенко заявил, что Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» дочь Ярослава Мудрого — княжну Анну Ярославну.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном президент РФ Владимир Путин напомнил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна, которая вышла замуж за Генриха I, внесла значительный вклад в развитие Франции.