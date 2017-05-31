Киев, 31 мая, 2017, 05:59 — ИА Регнум. В преддверии переговоров с главами «нормандской четверки» Порошенко придется ослабить хватку в саботаже Минских договоренностей. А для этого ему надо предварительно сделать реверанс в сторону националистов. Провести лишнюю грань между Россией и Украиной для этого — подходящее средство, лежащее в том же ряду, что переименования улиц, отмена праздников и всевозможные ограничения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Есть и еще одна цель: телеканал «Интер», который хорошо бы закрыть или забрать, обеспечив тем самым безопасное информационное поле, ведь это — единственный оставшийся телеканал, который не находится под контролем (или как минимум не находится под полным контролем) государства. И в любом случае к сохранению родной культуры этот шаг не относится.

Хуже того: на русском языке думают (не говорят даже, а именно думают) 83% граждан Украины. И запрет на использование родного языка — не что иное, как геноцид.

Так кто и что говорит о правах человека? Подробности здесь: Грызня и пиар: зачем ограничили русский язык на телевидении Украины

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