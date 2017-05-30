Ташкент, 30 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 мая направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного стихийного бедствия в Москве и области, сообщает МИД Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

«Прошу принять мои искрение соболезнования, а также передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим», — говорится в послании Мирзиёева.

Напомним, на Москву и область 29 мая обрушилась сильнейшая гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали 18 метров в секунду. Пострадали 168 человек, 146 из них были госпитализированы, еще 16 человек погибли.