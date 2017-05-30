Киев, 30 мая, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Реформа угольной отрасли Украины должна повысить прибыльность украинских шахт. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом 30 мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в мае 2017 года правительство утвердило концепцию реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года.

«На прошлом заседании правительства мы утвердили Концепцию (реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года), которая позволит вывести шахты из того состояния, в котором они сегодня находятся. Самое главное — мы должны инвестировать в прибыльность шахт. Эта идеология заложена в систему управления всей угольной отраслью», — пояснил Гройсман.

Премьер также призвал директоров шахт повысить безопасность труда горняков.

«Трагедия на шахте «Степная» дала сигнал для всех руководителей шахт, шахтных объектов, что экономить на безопасности шахтеров просто недопустимо», — сказал Гройсман.

Кроме того, 30 мая и.о. председателя Независимого профсоюза шахты «Степная» украинского госпредприятия «Львовуголь» Василий Семканич заявил, что шахта, на которой в марте в результате взрыва погибли восемь горняков, возобновила работу. При этом работникам предприятия удалось восстановить работу аварийного забоя.

«Готовят к вводу в эксплуатацию новый забой 138, который должен давать 800 тонн угля в сутки», — сказал Семканич.

В свою очередь, 30 мая министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время совещания на госпредприятии «Львовуголь» напомнил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) подняло цену на отечественный уголь с 65 долл до 2 тыс грн (75 долл) за одну тонну.

«Тонна топлива теперь будет стоить 2 тыс грн. против прежней стоимости в 1730 гривен. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45−50 млн грн (1,8 млн долл), а это — залог увеличения заработной платы для шахтеров», — считает Насалик.

Ранее, Насалик заявил, что в 2017 году Украина сократит потребление дефицитного антрацита на 3,5 млн тонн угля. По его словам, в 2017 году украинская энергетика потребит около 7 млн тонн угля антрацитовой группы против 10,5 млн тонн в 2016 году.

Напомним, 27 марта 2017 года НКРЭКУ пересмотрела тарифы на тепловую и электрическую энергию, которая производится на ТЭЦ. При этом была повышена стоимость дефицитного угля антрацитовой группы или газового угля до 2071−2222 грн (до 84 долл за тонну антрацита). Также Управление генерирующих предприятий НКРЭКУ отметило, что для обеспечения ТЭЦ топливом необходим импорт угля по ценам, которые сложились на мировом рынке, а именно — 70,48 долл. за тонну плюс стоимость перевозки угля в порты Украины (9,84 долл. за тонну) и перевалки в порту (7,19 долл. за тонну).

Как сообщалось, в марте 2017 года на шахте «Степная» госпредприятия «Львовуголь» произошел взрыв метана. В результате аварии погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Как сообщил украинский вице-премьер Геннадий Зубко, причиной аварии стало нарушение правил безопасности и охраны труда. Львовские горняки тяжело пережили трагедию на «Степной», они боялись идти в шахту, 40 работников на следующий день уволились. В настоящее время уже вышли на работу 28 шахтеров, пострадавших во время взрыва.