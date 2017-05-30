Москва, 30 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что структуру Российской академии наук (РАН) необходимо усовершенствовать. Об этом глава государства заявил сегодня, 30 мая, на встрече с академиками РАН, сообщает пресс-служба Кремля.

Советский плакат «Слава советской науке!»

«Нужно подумать на тему о том, как нам дальше структурировать саму административную структуру (РАН), как её сделать более эффективной, приспособленной к решению задач сегодняшнего дня — с тем, чтобы у нас Академия наук была именно штабом исследования, определения перспектив развития науки», — сказал российский лидер.

Он добавил, что уже обсуждал эту тему с бывшим главой РАН Владимиром Фортовым.

Также Путин напомнил академикам что в 2016 году была принята стратегия научно-технологического развития России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа РАН началась в 2013 году и сразу вызвала неприятие в академическом сообществе. Власти создали Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое должно управлять всем имуществом РАН. Ранее в структуре РАН не было разделения на чисто научную и хозяйственную часть. Фактически, создание ФАНО означало отстранение академиков от принятия стратегических решений в структуре РАН и ставило их под контроль «эффективных менеджеров».