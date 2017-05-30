* «ИГ" — запрещённая в России организация

Москва, 30 мая, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Россия очень интересуется, что известно руководству США и НАТО о государственной принадлежности некой «неопознанной авиации» в небе Афганистана, указано в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

НАТО в Афганистане

МИД России обращает внимание европейских и американских «партнеров» на постоянно повторяющиеся сообщения о полетах над разными районами Афганистана «неопознанных воздушных аппаратов, оказывающих поддержку местным боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что даже на фоне антироссийской кампании, ведущейся в афганских и западных СМИ, имеющей целью обвинить Россию в поддержке террористов, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава разведуправления Пентагона Винсент Стюарт официально заявили, что у них нет никаких доказательств этого.

МИД России напоминает, что на территории Афганистана свыше 15 лет размещаются военные части вооруженных сил США и армий Североатлантического альянса. В то же время афганские ВВС регулярно испытывают нехватку как исправной авиатехники, так и запчастей и квалифицированных кадров.