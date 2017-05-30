Анкара, 30 мая, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Нельзя допустить, чтобы немецкие парламентарии посетили турецкую базу «Инджирлик», однако Анкара может пересмотреть свое решение, если Берлин предпримет «конструктивные шаги», заявил министр иностранных Дел Турции Мевлют Чавушоглу, 30 мая сообщает Reuters.

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«Мы видим, что Германия поддерживает всех, кто выступает против Турции. В этих условиях мы не можем в настоящий момент открыть базу «Инджирлик» для немецких законодателей… Если в будущем они предпримут конструктивные шаги, мы можем пересмотреть свое решение», — заявил Чавушоглу.

Напомним, на авиабазе «Инджирлик» находятся около 250 военнослужащих ФРГ, участвующих в операциях западной коалиции, возглавляемой США, против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее официальные лица ФРГ заявили, что с момента попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года 414 граждан Турции попросили предоставить убежище в ФРГ. В МВД Берлина подтвердили, что некоторым гражданам Турции было предоставлено убежище, что вызвало возмущение в Анкаре.

5 июня состоится встреча Чавушоглу и министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Одним из ключевых вопросов станет база «Инджирлик».