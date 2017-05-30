Улан-Батор, 30 мая, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Инженеры Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина займутся превращением монгольских АН-2 в самолёты ТВС-2МС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sibnia.ru Самолёт ТВС-2МС

Самолёт ТВС-2МС — это глубоко модернизированная версия биплана Ан-2, яркого представителя малой и сельскохозяйственной авиации времен СССР. Разработка проекта ремоторизации Ан-2 в ТВС-2МС началась в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина в Новосибирске в октябре 2010 года. Аббревиатура ТВС-2МС расшифровывается как «турбовинтовой самолёт — 2 члена экипажа модернизиция СибНИА». Вместо поршневого АШ-62ИР на самолетах устанавливается турбовинтовой двигатель Honeywell ТРЕ-331−12 мощностью 1100 л.с. Двигатель может работать на различных видах топлива, включая авиационный керосин. В результате произведенной реконструкции дальность полёта самолета с полной загрузкой выросла в 1,5 раза, а потребление топлива снизилось на 10%. Так как керосин дешевле бензина, стоимость летного часа после модернизации снизилась в несколько раз.

В Монголии начали использовать самолеты АН-2 с 1990 года, однако из-за высокой стоимости и большого расхода топлива полеты были нерегулярными. Всего в то время страна закупила 60 таких самолетов. После детального обследования инженеры Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина признали 18 из них пригодными для капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает ИА «Эх сурвалж», после заключения соглашения о проведении работ монгольские инженеры совместно с российскими коллегами приступят к модернизации первых трех самолетов.

Соглашение находится уже на заключительном этапе. Монгольская и российская стороны планируют начать работы уже в июне 2017 года.

По словам маркетинг-менеджера Сибирского научно-исследовательского института авиации Кирилла Александрова, стоимость одного часа пролета реконструированной модели будет в три раза дешевле в сравнении с АН-2.