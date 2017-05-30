Ставрополь, 30 мая, 2017, 20:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в зоне подтоплений от инфекций и вирусов привито 5,2 тыс. человек. Край ожидает поступления свыше 6 тыс. доз вакцины, сообщили ИА REGNUM в Минздраве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

Прежде всего, население подтопленных территорий прививается от дизентерии и гепатита А. В первую очередь прививки делают жителям пунктов временного размещения. Среди уже привитых более 5 тыс. человек 865 детей, сообщил министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

Еще свыше 6 тыс. доз вакцины поступит на Ставрополье в начале лета. В том числе, ожидается поступление пяти тысяч доз вакцины против гепатита и одной тысячи — против дизентерии.

Согласно расчетам всего в регионе от дизентерии планируется привить 6,6 тыс. человек, от гепатита А — 3,4 тысячи человек. В 40 медицинских учреждениях паводковых зон подготовлено 1720 коек. В начале паводка сообщалось о выделении медучреждениям 5400 доз вакцины против дизентерии. Сообщалось также, что Минздрав края располагает 3400 дозами вакцины от гепатита, 977 дозами вакцины от дизентерии.

Одновременно Роспотребнадзор региона сообщает о безопасности питьевой воды в зонах подтоплений. В регионе спамом в мессенджерах распространяются сообщения о зараженности воды в подтопленных территориях. Людей призывают использовать только кипяченую воду. Вместе с тем, пробы питьевой воды не выявили никаких заражений инфекциями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства Александр Ермаков рассказал, что 163 пробы воды показали соответствие санитарно-гигиеническим нормативам. Исследования воды проводились в водопроводных сетях пострадавших населенных пунктов, проверена и привозная вода в сёлах Левокумка, Александрийское, Краснокумское, Ивановское, городе Невинномысске.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в населенных пунктах, пострадавших от паводка стабильная, среди населения случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано», констатирую в Роспотребнадзоре.

Напомним, в настоящее время паводковая вода отступает на Ставрополье. На освобожденных территориях идет расчистка мусора и откачка воды. Проводится дезинфекция домов, дворов и хозяйственных построек.

Уровень воды в Отказненском водохранилище снизился. Эвакуированные жители села Отказного, всего 2,8 тысячи человек, возвращаются в свои дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. С 29 мая 700 из них временно были размещены в селе Горькая Балка. Сегодня, 30 мая, колонна возвращает их домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для укрепления дамбы Отказненского водохранилища и предотвращения подтопления его окрестностей был построен обводной канал, который впоследствии станет капитальным строением. Кроме того, для укрепления берегов водохранилища были завезены земля и песок.

Жителям Ставрополья, возвращающимся в свои дома после подтоплений, рекомендовано просушить и продезинфицировать дома, вывезти весь мусор и мебель, вскопать землю в огородах, не употреблять оставленную пищу.