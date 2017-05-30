Киев, 30 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Климкин заявил, что после слова президента Российской Федерации Владимира Путина о древнерусской княжне Анне Ярославне, он будет считать поэта Александра Пушкина украинцем.

Культура.рф Памятник А.С.Пушкина

По словам главы МИД Украины, даже не в том, что Россия пытается «присвоить» княжну Анну Ярославну, а «в том, что действительно считает Анну Киевскую русской».

«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — пишет Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Путин пытается «украсть в российскую историю» княжну Анну Ярославну.

Это обвинение Порошенко выдвинул после того, как Путин упомянул княжну Анну Ярославну в контексте российско-французских отношений.