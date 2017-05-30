Псков, 30 мая, 2017, 19:40 — ИА Регнум. В Псковской области четверо местных жителей обвиняются в незаконной организации азартных игр. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, они обвинены по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 1712 УК РФ.

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Следователи установили, что незаконные казино с игровыми автоматами, а также играми в покер и рулетку были организованы в Пскове, Острове и Великих Луках и действовали с 2011 по 2014 годы.

Игры проводились в условиях конспирации. По данным следствия, доход злоумышленников от этой деятельности превысил 100 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организация азартных игр запрещена на территории России с 2009 года, за исключением четырёх специально отведённых под это зон — в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Ранее игорные заведения были массово распространены в стране, что приводило к росту преступности и игровой зависимости, особенно среди молодёжи.