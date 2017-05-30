Нью-Дели, 30 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх провел встречу с бельгийской делегацией в своей резиденции.

Айтен Юран Начало Ганга

Адитьянатх заявил, что правительство штата предпримет все необходимые усилия для очистки реки Ганг.

Главный министр Уттар-Прадеш попросил Бельгию предоставить новую технологию очистки рек, говорится в официальном заявлении правительства.

Напомним, бельгийскую делегацию возглавлял посол Бельгии в Индии Ян Луйкс. Ожидается, что проект по очистке Ганга будет реализован в 2019 году. Посол Бельгии пообещал поддержать инициативу правительства Уттар-Прадеш.