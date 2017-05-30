Калуга, 30 мая, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении 70-летнего генерального директора коммерческой организации в Калуге и 40-летнего генерального директора коммерческой организации города Людиново. Как сообщил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Калужской области Сергей Кузнецов, они подозреваются в сокрытии денежных средств и неуплате налогов.

Anton Starikov Деньги

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации в Калуге осуществлял расчеты с контрагентами через счета третьих лиц. Таким образом подозреваемый уклонялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами является более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов и при поступлении денежных средств на расчетные счета организации-должника за счет них была бы погашена задолженность перед государством. Недоимка по налогам организации составляет более 7 млн рублей.

Также следствием установлено, что генеральный директор коммерческой организации из Людиново уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем предоставления в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов. Сумма неуплаченного в результате совершения преступления налога составляет более 30 млн рублей.

Правоохранители ведут сбор доказательств по уголовным делам.

Напомним, согласно прокурорской статистике, в 2016 году в калужском регионе было выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое из них было совершено в крупном и особо крупном размере, каждое третье — преступление против собственности, основную часть которых составляют присвоение или растрата вверенного имущества. Было установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 человек уголовные дела направлены в суд.