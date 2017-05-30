Москва, 30 мая, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В индийской газете The Times of India сегодня, 30 мая, опубликована статья президента Российской Федерации Владимира Путина «Россия и Индия: 70 лет вместе».

Советский плакат «Индийцы и русские — братья!». 1956

Путин написал статью к 70-летию установления дипломатических отношений с Республикой Индия. Президент напомнил, что 70 лет назад — 13 апреля 1947 года правительства СССР и Индии заявили о решении учредить представительские миссии в Москве и Дели.

Со стороны СССР этот шаг стал логическим продолжением курса на содействие Индии в деле ее национального освобождения, способствовал укреплению её самостоятельности.

Российский лидер отметил, что все последующие десятилетия двустороннее партнёрство успешно укреплялось и никогда не было подвержено влиянию политической конъюнктуры. По мнению Путина, народы России и Индии всегда испытывали искреннюю взаимную симпатию, с уважением относились к духовным ценностям и культуре друг друга.

Путин напомнил, что при финансовом и техническом содействии со стороны СССР в Индии были возведены первые мощные индустриальные предприятия. Кроме того, российские специалисты помогли становлению индийской космической программы.

В 1971 году Индия и СССР заключили договор о дружбе, который закрепил такие основополагающие принципы взаимоотношений, как уважение суверенитета и интересов друг друга, добрососедство и мирное сосуществование.

В 1993 году Россия и Индия подтвердили незыблемость этих постулатов в новом Договоре о дружбе и сотрудничестве.

В 2000 году Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве, в которой была закреплена тесная координация подходов к обеспечению международного мира и безопасности, к решению актуальных глобальных и региональных проблем.