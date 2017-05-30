Ереван, 30 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Предстоящее закрытие офиса ОБСЕ в Армении стало основной темой встреч генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заниера в Ереване.

Photolure Ламберто Заниер и Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Ереване

Несмотря на то, что закрытие единственного офиса организации в Закавказье произойдёт из-за того, что, как сказал глава МИД Армении Эдвард Налбандян, одна из стран-участниц ОБСЕ — Азербайджан, злоупотребив правом вето, заблокировала продление мандата офиса, европейский чиновник всего лишь выразил сожаление по поводу случившегося, заявив при этом, что ОБСЕ никогда не указывает пальцем и не обвиняет стороны.

«Организация работает по принципу консенсуса и никогда не указывает пальцем, не обвиняет сторону, которая не присоединилась к тому или иному решению. Я лично выражаю сожаление в связи с закрытием здесь офиса. Мы пытаемся найти пути продолжения осуществляемой здесь деятельности», — заявил генсек ОБСЕ на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном 30 мая.

«К несчастью, мы не смогли достичь консенсуса, однако в повестке есть множество тем, и нам необходимо продолжить сотрудничество с Арменией в различных форматах», — добавил Заниер.

По его словам, закрытие Ереванского офиса — это лишь конец одной главы в истории сотрудничества и открытие новых путей совместной работы.

«ОБСЕ продолжит содействие Армении в рамках различных программ, в том числе касательно выборов», — сказал генсек, отметив, что пока рано говорить о том, какие именно проекты Ереванского офиса будут завершены, а какие — продолжены. «Мы должны обсудить финансовые вопросы», — добавил Заниер.

Вовлеченность Армении в деятельности ОБСЕ по всем направлениям, а также реализация программ ОБСЕ в Армении можно считать примерными, в свою очередь сказал глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Визит генерального секретаря проходит в такой период, когда организация вынуждена закрыть свой последний офис в нашем регионе, поскольку одна из стран-участниц ОБСЕ — Азербайджан, злоупотребив правом вето, фактически заблокировала продление мандата ереванского офиса ОБСЕ. Баку пытался представить это в контексте отношений Армении и Азербайджана, но на самом деле, это касается взаимоотношений ОБСЕ и Азербайджана и является действием, направленным против ОБСЕ», — отметил армянский министр.

Налбандян высказал мнение о том, что и председательство ОБСЕ, и страны-участницы, и секретариат «сделали соответствующие выводы из этого деструктивного шага со стороны Баку, который полностью противоречит видению и целям ОБСЕ».

«По поводу офиса добавлю, что мы ожидаем, что проводимые им многие программы будут продолжены в других форматах», — заявил Налбандян, согласно официальному сайту МИД Армении.

Глава МИД Армении отметил, что с генсеком ОБСЕ они провели детальное обсуждение в формате тет-а-тет и в ходе последовавшей встречи с участием делегаций.

«Я представил господину Заниеру усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению вперед процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. Отметили важность претворения в жизнь достигнутых в прошлом году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, осуществлению которых, как известно, Азербайджан всячески пытается препятствовать», — отметил Эдвард Налбандян.

По словам главы МИД Армении, в центре внимания на встрече были также другие актуальные проблемы, касающиеся международной и региональной безопасности.

На встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном генсек ОБСЕ ещё раз выразил сожаление по поводу закрытия офиса ОБСЕ в Ереване. По сообщению пресс-службы президента Армении, Серж Саргсян однако не коснулся темы представительства ОБСЕ.

Саргсян при этом высоко оценил сотрудничество Заниера с Арменией на посту генсека ОБСЕ.

«Собеседники выразили удовлетворение вовлеченностью Армении во все сферы деятельности ОБСЕ и обсудили возможности расширения и углубления сотрудничества в других форматах. В ходе встречи стороны обратились также к процессу карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный совет ОБСЕ 4 мая 2017 г. не смог достичь консенсуса по вопросу продления деятельности офиса ОБСЕ в Ереване — единственного в Закавказье. Азербайджан наложил вето на решение по бюджету организации, мотивируя свою позицию требованием закрытия Ереванского офиса ОБСЕ, в связи с чем представительство организации вынуждено будет прекратить свою работу с 1 сентября.

Свою позицию Баку объясняет недопустимостью осуществляемого Ереванским офисом ОБСЕ проекта по разминированию приграничных с Азербайджаном территорий. Как считает Баку, разминирование является объектом постконфликтного решения, а реализация этого мероприятия сейчас направлено на сохранение неприемлемого для него статус-кво.

Комментируя развития вокруг ереванского офиса ОБСЕ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что «Азербайджан своей крайне деструктивной политикой оказался в полнейшей изоляции в ОБСЕ».

«Председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, — все поддерживают деятельность ереванского офиса ОБСЕ, и лишь Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса в Организации, согласно которому даже одна страна может воспрепятствовать принятию решений, выступает против продолжения деятельности ереванского офиса ОБСЕ и тем самым противостоит Организации в целом».