Токио, 30 мая, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Японии скончалась женщина, первая сообщившая в 1945 году об атомной бомбардировке города Хиросима, сообщил телеканал NHK.

Руины города Хиросима

Ёсие Ока умерла в возрасте 86 лет. В 1945 году ей было 14 лет и в связи с нехваткой специалистов военное командование направило девочку в центр военной связи. Именно 14-летняя Ёсие Ока передала в японский центральный военный штаб сообщение о воздушном ударе по Хиросиме бомбой неизвестного типа. Тогда она ещё не знала, что сообщает об атомной бомбардировке.

В своих мемуарах женщина рассказала, что вышла из бункера на улицу и встретила раненого солдата. Он сказал девочке, что применён авиационный боеприпас какого-то неизвестного типа. Ёсие Ока спустилась в бункер и по спецлинии передала сообщение об этом в штаб.

Напомним, что до сих пор не установлено точное количество погибших в Хиросиме от атомной бомбардировки, которой подвергли город ВВС США. Принято считать, что в общей сложности число жертв атомной бомбардировки Хиросимы превышает 300 тысяч человек, почти поголовно являвшихся мирными жителями.

Кроме того, почти 170 тыс. человек погибли от американской атомной бомбы, сброшенной на город Нагасаки.

Стоит отметить, что ни в Хиросиме, ни в Нагасаки не было ни одного военного объекта.