Ижевск, 30 мая, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Малопургинском районе Удмуртии введен карантин по птичьему гриппу. Соответствующее распоряжение об установлении ограничительных мероприятий по высокопатогенному гриппу птиц в МО «Малопургинское» подписал врио главы республики Александр Бречалов.

Птицеферма

Эпизоотическим очагом (неблагополучным пунктом) по гриппу птиц считается территория 24-х личных подсобных хозяйств в поселке Малая Пурга. Угрожаемой зоной — территория радиусом 5 км от неблагополучного пункта в пределах Малопургинского района, зоной наблюдения — территория радиусом 10 километров от неблагополучного пункта.

Карантин будет действовать до принятия решения о его отмене.

Напомним, 25 мая в двух личных подсобных хозяйствах Малой Пурги был выявлен падеж птицы. По результатам исследований, проведенных ветеринарным институтом во Владимире, подтвердился высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории нескольких регионов Приволжского федерального округа выявлен высокопатогенной грипп птиц.

В частности, заболевание птиц выявлено на ООО «Птицекомплекс Лаишевский» в Татарии. Куры, субпродукты и яйца, в числе прочего, реализовывались на муниципальные предприятия Казани и других городов Татарии, а также в торговые сети Республик Коми, Марий Эл и Башкирии. Прокуратура усмотрела в действиях должностных лиц птицекомплекса «Лаишевский» нарушения Уголовного кодекса. Материалы проверки были направлены в СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Карантин по птичьему гриппу с 15 мая введен на территории поселка Суслонгер в Марий Эл, позднее ограничительные мероприятия стали действовать в поселке Дорожный республики.

22 мая карантин введен на территории посёлка Красная Горка сельского поселения Красный Строитель в Челно-Вершинском районе Самарской области.

30 мая принято решение о введении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории Большеболдинского района Нижегородской области.