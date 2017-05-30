Крестцы, Новгородская область, 30 мая, 2017, 18:50 — ИА Регнум. ГОКУ «Новгородавтодор» оштрафовано по итогам проверки прокуратуры в Крестецком районе Новгородской области. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, претензии надзорного ведомства возникли к двум дорогам: регионального значения Крестцы — Окуловка — Боровичи и межмуниципальной дороги от трассы М-10 до деревни Шеребуть.

Проверка установила, что эти дороги «имеют глубокие выбоины, повышенную колейность и занижение обочины, что не позволяет осуществлять движение транспорта с разрешенной скоростью и влияет на аварийную обстановку».

По данным фактам прокурор Крестецкого района в отношении ГОКУ «Новгородавтодор» возбудил два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ. Учреждение оштрафовано на общую сумму 400 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состояние дороги Крестцы — Окуловка — Боровичи шокировало и временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

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Он поручил в течение трёх лет привести в надлежащее состояние опорную сеть новгородских дорог: это участки федеральных дорог М-10 (Москва — Санкт-Петербург) и Р-56 (Новгород — Псков), 18 дорог регионального значения и 11 дорог межмуниципального значения. В списке есть и 84 км автодороги Крестцы — Окуловка — Боровичи.